Inscrições para chamada escolar online são abertas nesta quarta-feira (3) em Rondônia

A partir desta quarta-feira (3), os adolescentes e adultos que não estão matriculados em escolas podem se cadastrar na chamada escolar online do Governo de Rondônia para ingressar na rede pública estadual no ano que vem.

O cadastro pode ser feito até 30 de novembro pelo próprio aluno, ou pelos pais e responsáveis, caso o estudante seja menor de idade. O formulário está disponível no site do governo, e deve ser preenchido com dados pessoais do estudante e com o nome da escola mais próxima de sua residência.

Conforme o governo, os interessados podem buscar mais informações pelos telefones (69) 3216-7271 e 3216-7270.

G1