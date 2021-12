Inscrições para o concurso público do IFRO encerram dia 27 de dezembro

As inscrições para o concurso público do IFRO (Instituto Federal de Rondônia) encerram às 23h59 do dia 27 de dezembro de 2021, observado o horário oficial de Brasília (DF), e devem ser feitas pelo site do Instituto AOCP, que é a organizadora do certame: www.institutoaocp.org.br.

São várias oportunidades para professores e cargos administrativos. Ao todo são 41 vagas entre os níveis Médio e Superior, sendo que 28 delas são destinadas à docência do ensino básico, técnico e tecnológico da instituição.

Para os cargos de nível Médio estão as vagas de Assistente em Administração e Assistente de Alunos. Já as oportunidades de nível Superior: Administração, Agronomia (Engenharia Agronômica), Arquitetura e Urbanismo, Biologia (Ciências Biológicas), Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Química, Física, História, Informática, Letras/Português, Libras, Matemática, Medicina Veterinária, Medicina Veterinária – Clínica e Cirurgia de Animais, Música, Química, Sociologia (ou Ciências Sociais) e Assistente Social.

As remunerações vão de R$ 1.954 até R$ 4.472,64 e para os cargos de professor, os vencimentos podem ser ainda maiores, o que vai variar de acordo com a titulação acadêmica, podendo alcançar R$ 9.616.

A prova objetiva está prevista para ocorrer no dia 20 de fevereiro de 2022, em cinco cidades do estado. Além da capital Porto Velho, as provas serão realizadas em Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná e Vilhena.

A taxa de inscrição é de R$ 80 para nível Médio e R$ 90 para Superior.

É importante que os candidatos leiam o edital com atenção para ficarem por dentro de todos os requisitos e detalhes da seleção. Lembrando que requisitos são exigidos somente na posse do cargo, que ocorrerá no próximo ano e o candidato terá tempo para se organizar para concluir seus cursos e garantir suas certificações até lá.

Sobre o Instituto AOCP

É uma associação civil sem fins lucrativos e econômicos, sediada em Maringá, no noroeste do Paraná. Há mais de uma década, a instituição organiza processos seletivos e concursos públicos em todo o país e colabora com entidades e projetos sociais através do assessoramento técnico, administrativo e financeiro.

Entre as ações que realiza, o Instituto amplia oportunidades para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social por meio da educação, fomentando projetos socioeducacionais.

SERVIÇO

Instituto AOCP

www.institutoaocp.org.br

Central de Relacionamento com o Candidato: candidato@institutoaocp.org.br

Telefone: 44 3013-4900

Fonte: Assessoria