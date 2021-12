INSS promove mutirões de perícia médica em Ji-Paraná e Nova Brasilândia

O INSS realiza, nos próximos dias, mutirões de perícia médica em cidades das regiões norte e centro-oeste, a fim de facilitar a realização da perícia de revisão dos Benefício por Incapacidade (PRBI), determinada por lei e necessária para evitar que os segurados percam o benefício. As agências da Previdência Social, em Rondônia, nas quais ocorrerá a ação, são: Ji-Paraná e Nova Brasilândia. No início do mês, a mesma ação ocorreu em Vilhena, no interior do estado.

Os segurados estão sendo chamados via ligação telefônica da Central 135. É preciso ficar atento caso o cidadão resida em uma dessas localidades e possua benefício por incapacidade temporária mantido sem perícia por período superior a 6 meses, e que não possuam data de cessação estipulada ou indicação para fazer Reabilitação Profissional através do PRBI.

A ação é resultado da parceria entre o INSS e Perícia Médica Federal (Ministério do Trabalho e Previdência).

Datas

APS Ji-Paraná (Ji-Paraná): de 13 a 16 de dezembro de 2021

APS Nova Brasilândia (Nova Brasilândia): de 13 a 16 de dezembro e de 20 a 23 de dezembro de 2021

Clique nos links abaixo e confira a lista com os nomes dos segurados de cada uma das cidades que precisam agendar a perícia de revisão.

Ji-Paraná;

Nova Brasilândia.

Importante

Na data agendada para a realização da perícia, deverão ser apresentados os documentos pessoais, além de toda a documentação médica que o segurado disponha, tais como laudos com CID, atestados, receitas e exames recentes.

Se não receber a ligação do INSS, mas estiver na lista de segurados que precisam fazer a revisão, basta agendar perícia médica pelo telefone 135, por meio do qual será possível também confirmar a necessidade de realização do agendamento. A Central 135 funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.

No mês de julho, cerca de 173 mil beneficiários foram convocados através de cartas para o endereço que consta no cadastro do segurado. Já em setembro, o INSS convocou, pelo Diário Oficial da União, 95 mil segurados remanescentes que ainda não haviam agendado a perícia. Atualmente, cerca de 85 mil pessoas ainda não agendaram a perícia.

Vale destacar que os segurados que ainda não agendaram poderão ter seu benefício suspenso. (A.I.)

Diariodaamazonia