Intervalo da vacina Pfizer é reduzido para 50 dias em Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho reduziu o intervalo entre a 1ª e a 2ª dose da vacina da Pfizer para 50 dias. A decisão levou em conta vários fatores. Um deles é a necessidade de acelerar a imunização, considerando que já foram detectadas ocorrências da variante delta no município.

Também foi levado em conta que 70 mil moradores da capital, a partir dos 18 anos, deixaram de comparecer para receber a 1ª dose da vacina, provocando acúmulo de estoque na rede de frios do município. A alteração já está em vigor nos pontos de vacinação.

“Nossos pontos de atendimento estão abertos e as equipes prontas para atender”, orienta Eliana Pasini, secretária da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa). Nesta sexta-feira (8) a vacinação está concentrada no Porto Velho Shopping, das 14h às 19h, e na Escola do Legislativo, no bairro Arigolândia, das 9h às 16h.

No sábado, o atendimento ocorre apenas no Porto Velho Shopping, das 14h às 19h.

FESTAS

A gerente de Imunização da Semusa, Elizeth Gomes, recomenda que a população busque a vacina para que possa estar mais tranquila nas festas de fim de ano. “Quem está imunizado pode reunir a família e confraternizar. Mas ainda é necessário cumprir os protocolos sanitários”, orienta.

3ª DOSE

A Prefeitura também iniciou a aplicação da 3ª dose (dose de reforço) da vacina contra a covid-19 em pessoas a partir de 60 anos, conforme orientação do Ministério da Saúde. São atendidos idosos que completaram 180 dias da segunda dose.

Também estão contemplados os profissionais de saúde. Para os imunossuprimidos o intervalo é de 28 dias.

LOCAIS DE VACINAÇÃO EM PORTO VELHO

SEXTA-FEIRA (8)

Local: Porto Velho Shopping

Endereço: Avenida Prefeito Chiquilito Erse com avenida Calama

Horário: das 14h às 19h

Local: Escola do Legislativo

Endereço: Rua Major Amarante, 390, bairro Centro

Horário: 9h às 16h

SÁBADO (9)

Local: Porto Velho Shopping

Endereço: Avenida Prefeito Chiquilito Erse com avenida Calama

Horário: das 14h às 19h

DISTRITO

Vista Alegre do Abunã

Local: Unidade de Saúde Vista Alegre do Abunã

Horário: 8h às 19h

DOMINGO (10)

Fortaleza do Abunã

Local: Unidade de Saúde Fortaleza do Abunã

Horário: 8h às 12h

(Incluindo os imunizantes que fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação)

Fonte: Assessoria