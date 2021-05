Invasão de ratos na Austrália assusta e causa prejuízos incalculáveis na agricultura

Os agricultores do sul da Austrália estão passando por um inferno. Nas últimas semanas, uma praga de milhões de ratos domésticos (camundongos) se espalhou pela região, causando estragos nas plantações e colocando em risco a saúde mental de muitas pessoas.

“Todos os dias viver com ratos faz você se sentir nojento”, diz Melanie Moeris, que mora em New South Wales. “Ratos abundam no chão. Não há absolutamente nenhuma maneira de escapar deles” Brody Thomas Roche expressa sua opinião.

Especialistas e pessoas acreditam que esta é a pior pandemia que a região já viu em muitos anos, após uma forte seca que já havia causado estragos na economia local.

Mas foi exatamente quando a seca cedeu e os campos começaram a se recuperar rapidamente, que os ratos começaram a se reproduzir em grande número. Norman Moeris, uma fazendeira em Gilgandra, afirma que os ratos arruinaram seu celeiro de feno, fazendo com que ela perdesse mais de R$ 210.000 em danos.

“Eles mordiscam carros, tratores e tudo o que podem colocar as mãos. Eles vão a qualquer lugar que podem”, disse Moeris.

Após vários anos de seca no sudoeste da Austrália, as circunstâncias são finalmente ideais para o surgimento de ratos. Há muita comida, úmido e não há muitos predadores.

“Tínhamos acabado de sair de uma seca e as condições de repente se tornaram muito boas [para os ratos] muito rapidamente. E os animais que se reproduzem precocemente, como os ratos, são particularmente adeptos de explorar essa circunstância”, acrescenta Martin Murray, agronômica de Delungra .

“O restante do ecossistema levará algum tempo para se recuperar e reequilibrar a situação”, diz ela.

Rápida reprodução dos ratos aumentam os problemas

Em apenas algumas semanas, os ratos podem produzir uma ninhada de seis a 10 filhotes. Uma única fêmea pode dar à luz até 500 ratos durante a temporada de acasalamento.

“Na maior parte da Austrália, há apenas uma safra por ano. E ser atingido por uma infestação em um ano bom pode ser devastador”, explica Murray.

Muitos agricultores, segundo Moeris, foram levados à mesma posição em que estavam no meio da seca com a infestação de ratos: “Perdi muito dinheiro”, lamenta.

Uma agricultora da vila de Barmedman, Lisa Minogue, afirma que não há como prender centenas de ratos em suas terras. “Temos armadilhas em casa e os iscamos com comida. Mas isso só conta com uma parte dos ratos na selva”, esclarece.

“Você está deitado na cama à noite e os ouve correndo pelo quarto. Enquanto eles caminham sobre a almofada, você ouve os sons.”

Conforme os ratos entram nas casas, isso perturba o sono das pessoas e cria colapsos psicológicos. Eles consomem comida das prateleiras da cozinha, e há cocô por toda parte.

Agricultores lamentam as perdas devido a invasão dos ratos

Mesmo que as armadilhas possam matar centenas de ratos, os proprietários ainda precisam lidar com o fedor. “Cheira a ratos vivos, mas também a ratos mortos em decomposição. É realmente horrível, horrível. Esse tipo de coisa desgasta mais do que tudo”, diz Martin Murray.

O governo de New South Wales reservou R $ 210 milhões para ajudar os agricultores que tiveram que gastar milhares de dólares em armadilhas.

No entanto, não há como compensar todas as perdas nas fazendas e na economia local. Com a chegada do inverno no sul e o aumento dos predadores, acredita-se que a praga diminuirá. No entanto, não há garantias.

Dentro de celeiros e outras instalações agrícolas, os ratos gostam de cavar tocas substanciais.

“Você passou a vida inteira tentando fazer as coisas funcionarem bem, alimentando a todos e cuidando da terra. No entanto, eles estão aniquilando tudo”, lamenta Roche.

Fonte: Mixrondonia