Irlanda impõe preço mínimo para bebidas alcoólicas a fim de reduzir consumo de jovens

Uma nova lei na República da Irlanda, em vigor a partir desta terça-feira (4), determina que uma garrafa de vinho não pode custar menos de 7,40 euros (o equivalente a R$ 47) e uma lata de cerveja de 500 ml, 1,70 euro (R$ 10) em supermercados e lojas especializadas. A garrafa de 330 ml de cerveja custa 1,12 euro (R$ 7,20).

O governo irlandês defende a legislação como uma medida de saúde pública. A medida visa coibir também o consumo desenfreado (binging) de álcool por jovens.

Segundo números do órgão irlandês de assuntos alfandegários, o consumo de álcool puro no país foi de 10,07 litros por pessoa em 2020. Isso equivale a 116 garrafas de vinho ou mais de 250 litros de cerveja por ano por pessoa.

A quantidade foi apenas 6,6% menor do que no ano anterior, apesar do fechamento de bares e restaurante durante a maior parte de 2020, por causa das restrições ligadas à pandemia.

Um estudo realizado em 21 países europeus mostra que a Irlanda foi um dos apenas dois países onde o consumo de bebidas alcoólicas não seguiu a tendência de baixa durante a primeira fase de restrições, no primeiro semestre de 2020.

Outra pesquisa, divulgada em junho de 2021 pelo governo, revela que mais mulheres do que homens disseram ter aumentado a ingestão de álcool durante o início da pandemia (28% e 22%, respectivamente).

Os preços mínimos para bebidas alcoólicas devem ser adotados em lojas especializadas e supermercados.

Uma garrafa de gim ou vodca de 700ml, que agora custa entre 13 e 14 euros (cerca de R$ 90), custará 20,71 euros (R$ 133) pelo sistema. Uma garrafa de uísque vai custar pelo menos 22,09 euros ( cerca de R$ 142).

Turismo etílico

A Escócia adotou medida similar em 2018 e no ano seguinte o consumo de bebidas alcoólicas caiu para o menor patamar observado em mais de duas décadas.

No entanto, comerciantes temem que a nova legislação provoque uma onda de turismo por bebidas baratas em direção à Irlanda do Norte.

O consumo per capita da Irlanda é o nono maior entre 44 países da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico). Os maiores, em ordem decrescente são: Lituânia, Áustria, França, Republica Tcheca, Luxemburgo, Letônia, Rússia e Hungria. O menor consumo per capita foi registrado na Indonésia.

G1