Ismael Crispin anuncia avanços no processo do primeiro hospital do interior de Rondônia com energia solar

Hospital receberá investimentos de R$ 1.024.601,06 para instalação de placas solares

Em visita a Energisa, o deputado Ismael Crispin esteve com o assessor de relações institucionais, Juscelino do Amaral, o gerente administrativo, Fernando Tupan e o Waltinho para verificar o andamento do chamamento 001/2020 da empresa que visa garantir investimentos no hospital municipal de Espigão D’Oeste.

Segundo o gerente administrativo, a Energisa desenvolveu um plano de transformação para Rondônia, através de investimentos nos 52 municípios. “O hospital receberá investimentos de R$ 1.024.601,06 para instalação de placas solares e esse processo já está em fase final para o início das obras”, disse.

Na oportunidade, o deputado reforçou sua preocupação com andamento do projeto, considerando que o município terá economia com essa ação. “Fomos informados que o projeto está em andamento e em breve as obras serão iniciadas e estamos felizes, pois logo o hospital estará gerando sua própria energia e o valor que era utilizado com essa despesa poderá ser investido em outros segmentos”, finalizou.

Texto e foto: Laila Moraes