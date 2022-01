Ismael Crispin anuncia investimentos para atender associação Astrarupe com implementos agrícolas

Parlamentar destacou a importância do investimento em tecnologia para a otimização da produção

Em visita ao município de Seringueiras neste final de semana, o deputado Ismael Crispin (PSB) esteve na Associação Astrarupe na linha 12 com a vereadora Valcicleia Rufino. Visando proporcionar mais condições de trabalho para os produtores da região, o parlamentar fez o compromisso de destinar recursos para aquisição de um trator e uma grade aradora.

O deputado fez questão de ressaltar ainda que a otimização da produção agrícola depende da modernização e do uso da tecnologia. “Garantir aos produtores de Seringueiras o acesso a esses maquinários irá proporcionar uma mudança expressiva na produtividade e promover um aumento na renda das famílias. Os pequenos produtores da região da BR-429 já sabem que podem contar com o nosso trabalho e contribuir para melhorar a vida do homem do campo é uma das minhas principais bandeiras”, finalizou.

Texto: Laila Moraes-ALE/RO

Foto: Assessoria