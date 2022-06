Itapuã do Oeste recebe a visita de Deputado para entrega de equipamentos

Parlamentar destinou para o município mais de R$ 3 milhões.

O deputado estadual Marcelo Cruz, por meio de emenda parlamentar, destinou para o município de Itapuã do Oeste, mais de 3 milhões de reais e, uma série de entregas está sendo feita nesta sexta-feira (10) à população de Itapuã. Na ocasião, o deputado faz uma série de entregas. Entre os equipamentos, estão uma colhedora de Forragem, um perfurador de solo, dois tanques resfriadores de leite. Os maquinários auxiliarão os produtores rurais a avançar a produção agrícola. Esses equipamentos foram um pedido do vereador Jefinho e do secretário Marcos Paiva, que nos trouxe essa e outras demandas de grande relevância para o desenvolvimento do município.

Além das entregas, o deputado também fará visita às ruas em que destinou investimento em manilhas de concreto para drenagem e blocos sextavados, com um recurso de mais de 2 milhões e 600 mil reais. E ainda visitará a Escola Paulo Freire, a qual destinou 100 mil reais para reforma geral do piso, um pedido do professor Altair. Entre outros investimentos, estão 1 milhão de reais para o Programa de Hora Máquina e 80 mil reais para a compra de material permanente para a APAE.

O deputado Marcelo Cruz disse que a chegada de novas máquinas para Itapuã mostra o compromisso do seu mandato com a população não só do Estado, mas do município. “Os pequenos produtores estão vibrando com a chegada das máquinas”. “Investir em agricultura familiar é produzir alimento para o mundo. Se temos comida na nossa mesa, apesar das dificuldades, é fruto da agricultura familiar, do suor do pequeno produtor. Disse o parlamentar.

Estiveram presentes o Prefeito Moisés, os Vereadores Ivan Tenorio, Lucão, Mineia e a Presidente da Câmara, Rose Lopes. Além do Secretário Marcos Paiva, Secretário Paulo (Obras), Secretário Marcio (Saúde), Secretária Marta alves (Fazenda), Secretário Ibrain (Agricultura), Comandante da polícia, Sgt Rodrigues e outros servidores municipais.

Texto e foto: Assessoria