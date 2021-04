Jair Montes pede que Seagri distribua manivas de mandioca para agricultores de 11 municípios

Parlamentar defendeu a necessidade de manter a agricultura familiar fortalecida

A mandiocultura é uma atividade essencialmente familiar, que gera empregos de forma direta e indireta em muitos municípios rondonienses. A pandemia do novo coronavírus trouxe insegurança em diversos ramos da economia e, para manter a agricultura familiar de Rondônia fortalecida, o deputado estadual Jair Montes (Avante) com o objetivo de viabilizar o aumento da produção de farinha e outros derivados da mandioca e atendendo pedido dos agricultores solicitou a Secretaria de Estado da Agricultura – SEAGRI, estado de Rondônia, que garanta distribuição de manivas de mandioca com qualidade genética e fitossanitária.

O pedido é para ajudar os produtores da agricultura familiar a continuarem com sua produção e vendas durante a pandemia assegurando o sustento do produtor rural e sua família.

O pedido é para atender os agricultores de: Nova Mamoré, Porto Velho, Rio Crespo, Campo Novo, Guajará-Mirim, Candeias do Jamari, Cujubim, Monte Negro, Machadinho do Oeste e Alto Paraíso. O pedido já foi protocolado e aguarda resposta da Seagri.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de Texto: Assessoria Foto: Diego Queiroz-ALE/RO