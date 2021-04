Jair Montes visita setor chacareiro em Porto Velho e pede que prefeitura providencie a recuperação da estrada

Deputado ressaltou que está acompanhando o processo de regularização das propriedades da região

Neste feriado de 21 de abril o deputado estadual Jair Montes (Avante), acompanhado do vereador Paulo Tico (Avante), esteve no setor chacareiro no bairro Jardim Santana em Porto Velho a convite dos produtores rurais para conhecer as demandas do local.

Montes ressaltou que está acompanhando a regularização dos lotes desses pequenos produtores que aguardam há muito tempo por esse sonho. E também vai trabalhar para melhorar as estradas e trazer segurança aos moradores.

“ Vamos unir Governo estadual e municipal para atender essa região. Não é de hoje que esses produtores e moradores pedem o mínimo possível de condições de estrada. Vou me reunir com o prefeito e o governador para trazer o projeto Tchau Poeira também para esse setor. ” Afirmou o deputado.

No local entre as diversas chácaras que se destacam na produção Hortifrutigranjeiro, também há produção de flores. A proprietária, Graciele Silva, explicou ao deputado e equipe que a falta de estrada e segurança impede a expansão das vendas.

“O principal problema é a falta estradas e de segurança. 96% das minhas vendas são para fora de Rondônia através de transportadoras. Como não temos estrada transitável os clientes não vêm aqui. ”

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de Texto e foto: Assessoria