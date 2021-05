Jaru: Acidente entre carreta e motocicleta na BR 364 causa fratura exposta em motociclista

Segundo informações do condutor da carreta bi trem, ele estava estacionado as margens da via e resolveu seguir viagem adentrando a rodovia sentido Ariquemes quando sentiu o impacto.

O motociclista que seguia em um Honda Bros Ouro Preto/Jaru colidiu violentamente na lateral esquerda da cabine se lesionando gravemente e provocando grande avarias na motocicleta e no caminhão.

O Corpo de Bombeiros foi acionada e rapidamente prestou socorro à vítima, que aparentemente estava lucida e bem mesmo diante da gravidade do ferimento. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal onde recebe os primeiros atendimentos.