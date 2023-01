Jaru: Equipe de buscas encontram o corpo de jovem desaparecido enforcado em uma árvore no meio da mata

x

Equipes de buscas formadas por homens do Corpo de Bombeiros, policiais militares, amigos e familiares, retornaram na manhã deste domingo (29), ao local onde o jovem Joelson Lopes Silveira de 22 anos, foi rastreado pela última vez e encontraram seu corpo.

Joelson possivelmente se enforcou, ele foi encontrado a cerca de 3 km dentro de uma mata, pendurado em uma árvore com uma corda no pescoço.

No final da tarde deste sábado (28) foi iniciada as buscas por ele na altura do KM 07 da linha 605, o local era última indicação do rastreamento de seu celular, feito por um irmão.

Joelson desapareceu na noite desta sexta-feira (27), e em seu último contato com a família ele relatou que iria para rodoviária pegar um ônibus com destino a Ouro Preto do Oeste, porém não o fez.

De acordo com os dados de rastreio do aparelho celular, o jovem estaria em uma pastagem, a família foi até o local e encontrou em uma vegetação cortada e amaçada, possivelmente aonde ele passou a noite, o celular e o carregador de Joelson.

O irmão verificou que no celular haveria fotos de Joelson tiradas ali as 6:30h, e que no Bloco de notas tinha uma mensagem de despedida dando a entender que ele cometeria suicídio.

Por volta das 9h deste domingo, a equipe de busca encontrou o corpo do jovem. Após os trabalhos periciais, o corpo foi removido do local e entregue a Funerária Cristo Redentor.

Comando190