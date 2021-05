Jean Oliveira garante respirador para Alta Floresta D’Oeste

Parlamentar reivindicou equipamento junto à Sesau e teve pedido atendido

O deputado Jean Oliveira (MDB), atendendo o pedido da população de Alta Floresta D’Oeste, através dos vereadores Jacy Evandro Oliveira Neto (DEM) e Abel William Ribeiro da Silva (MDB), reivindicou junto a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) um respirador para atender, nesse momento de pandemia, a população do município de Alta Floresta D’ Oeste.

O secretário de Estado da Saúde ( Sesau), Dr. Fernando Máximo, atendendo a solicitação do deputado, forneceu um respirador ao município de Alta Floresta D,Oeste. “Estamos muito feliz entregando nas mãos do deputado Jean Oliveira um respirador que vai ajudar muito a população de Alta Floresta nesse momento de pandemia”, declarou.

“Secretario muito obrigado. O Estado tem feito um trabalho muito importante no enfrentamento da pandemia. Infelizmente, Alta Floresta poderia ter sido mais bem equipado. Infelizmente não aconteceu. Agradecemos ao governador Marcos Rocha, a Sesau, na pessoa do secretário Dr. Fernando Maximo, por ajudar o município de Alta Floresta D’Oeste. Esperamos fortalecer e avançar nessa parceria do nosso município com o Executivo. Agradeço em nome da população de Alta Floresta essa precisa ajuda nesse momento”, disse Jean Oliveira.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de Texto e foto: Assessoria