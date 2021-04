Jhony Paixão lamenta situação do pequeno produtor de leite de Rondônia

Deputado diz que faltam políticas públicas para melhorar a produção do estado

O deputado Jhony Paixão (Republicanos) lamentou a situação dos pequenos produtores de leite em Rondônia, ao analisar durante sessão ordinária desta terça-feira (27), a negociação com os empresários do setor para reajuste no preço do produto.

Em encontro em Mirante da Serra, foi acordado um aumento de R$ 0,10 por litro. Assim, os laticínios passarão a comprar o litro por R$ 1,31.

Para Jhony, o aumento ainda é pequeno. Ele lamentou que foram duas semanas para se chegar a este valor e com manifestações em plena BR- 364. “Foi necessária uma longa e desgastante greve. Até quando o produtor rural vai ter que se submeter a isso para ser ouvido?”, questionou de forma enérgica.

Segundo Jhony, é preciso criar urgentes políticas públicas para melhorar a qualidade da produção, tirando,assim, o situante da atual condição.

Ele elogiou ainda os 24 deputados estaduais pelo empenho na busca de soluções para o impasse.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de Texto: Antônio Pessoa-ALE/RO Foto: Diego Queiroz-ALE/RO