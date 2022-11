Ji-Paraná 45 anos: Fernando & Sorocaba, cantores gospel e mais; confira programação de aniversário

Na próxima terça-feira (22) Ji-Paraná completa 45 anos de emancipação. As comemorações do aniversário estão marcadas para acontecer durante vários dias, começando neste fim de semana. Fazem parte da programação eventos esportivos, de vários segmentos culturais e turísticos.

Entre os shows musicais, a prefeitura confirmou apresentações da dupla Fernando & Sorocaba, de Kelvin Araújo, do Quarteto Communion e do cantor Paulo Neto. São esperadas mais de 50 mil pessoas durante os eventos.

Confira abaixo a programação:

20 de novembro

No domingo (20), às 7h, acontece a Corrida Rústica. A saída e chegada serão no Ginásio Poliesportivo Gerivaldo José de Souza (Gerivaldão), com o percurso de 5 quilômetros.

21 de novembro

Já na segunda-feira (21), a partir das 19h, está marcado show do cantor sertanejo Kelvin Araújo e em seguida show da dupla Fernando & Sorocaba. O evento gratuito acontece no Complexo Beira Rio de Esporte, Lazer e Cultura.

Fernando & Sorocaba — Foto: Cadu Fernandes/Divulgação

22 de novembro

Na terça-feira (22), a partir das 7h, haverá passeio ciclístico com a saída e chegada no Papai Noel Gigante, ao lado do Gerivaldão. O evento terá percurso de aproximadamente 10 quilômetros. Estão previstas premiações em bicicletas e demais brindes, segundo a prefeitura.

Ainda na terça (22), por volta das 19h, estão marcados shows gospel do Quarteto Communion e, logo depois, do cantor Paulo Neto, no Complexo Beira Rio de Esporte, Lazer e Cultura.

26 e 27 de novembro

Nos dias 26 e 27 de novembro acontece o campeonato de karatê interestilos estadual, a partir das 8h, no ginásio Adão Lamota.

Ainda no dia 27 de novembro está marcada a 1ª Copa da Cidade de futebol no estádio Biancão às 15h30.

3 e 4 de dezembro

Nos dias 3 e 4 de dezembro está programado o final do Campeonato Rondoniense de Motocross, a partir das 14h e 8h, respectivamente, no Parque de Exposições Hermínio Victorelli. Segundo a organização, cerca de 80 pilotos concorrem em 12 categorias. O evento conta ainda com a participação do campeão brasileiro de Motocross, Welington Garcia.

Emancipação de Ji-Paraná

Rio Machado em Ji-Paraná, RO — Foto: Marco Bernardi/Arquivo g1

A cidade foi emancipada politicamente no dia 22 de novembro de 1977. Atualmente, localizada na região central de Rondônia e com mais de 130 mil habitantes, Ji-Paraná é a segunda maior cidade em população do estado, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O município nasceu às margens do Rio Machado e esse rio também está entrelaçado com a ideia do nome da cidade. Ji-Paraná é de origem tupi-guarani e significa “rio dos machados”.

