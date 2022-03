Ji-Paraná e Vilhena liberam o uso de máscaras em ambientes fechados após decisão do governo de RO

As prefeituras de Ji-Paraná (RO) e Vilhena (RO) publicaram um decreto dando fim a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes abertos e fechados. A decisão de ambas as prefeituras aconteceu depois que o o Governo de Rondônia publicou um decreto com a mesma decisão.

Liberação da máscara em Rondônia: veja perguntas e respostas

Em Ji-Paraná, a decisão passou a valer a partir do dia 14 de março e em Vilhena, a decisão passou a valer a partir do dia 15 de março.

Em nota, tanto a prefeitura de Ji-Paraná, quanto a prefeitura de Vilhena, explicaram que as pessoas com sintomas gripais devem continuar fazendo o uso do equipamento de proteção individual.

Além disso, a prefeitura de Ji-Paraná informou que o uso de máscara segue obrigatório para os profissionais de saúde, que estejam em ambientes ligados à Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) que prestem atendimento ao público, como as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), a Unidade de Pronto Atendimento Anna Beatriz Oliveira da Silva (UPA do 2º Distrito) e o Hospital Municipal Dr. Claudionor Couto Roriz.

