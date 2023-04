Ji-Paraná sediará sessão itinerante da ALE na Rondônia Rural Show

Evento ocorrerá no período de 22 a 27 de maio no Centro Tecnológico Vandeci Rack.

A cidade de Ji-Paraná vai receber no dia 25 de maio (quinta-feira) a Sessão Itinerante Extraordinária da Assembleia Legislativa de Rondônia. A decisão foi confirmada na última terça-feira (04) por meio do Projeto de Resolução 535/2023, de autoria da Mesa Diretora, estabelecendo a transferência do Poder Legislativo durante a realização da 10ª edição do Rondônia Rural Show Internacional.

A ação tem o objetivo de ampliar os debates e as discussões com o intuito de firmar um espaço direto da comunidade com o Parlamento.

De acordo com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Marcelo Cruz (Patriota), a atual legislatura busca estabelecer um canal direto de diálogo com diversos segmentos. “A Rondônia Rural Show Internacional é uma vitrine para o nosso estado com a abertura para todas as partes debaterem os projetos e programas de interesse da sociedade. É essencial a presença da Casa de Leis em mais um ano para estreitar o relacionamento com nossa população”, frisou o parlamentar.

Com o tema “Tecnologias Sustentáveis”, a Rondônia Rural Show Internacional ocorrerá no período de 22 a 27 de maio no Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná.

Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Foto: Daiane Mendonça I Secom/Governo de Rondônia