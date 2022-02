Jogadores brasileiros em Kiev embarcam em trem para Chernivtsi

Os jogadores brasileiros que estavam abrigados num bunker em um hotel de Kiev já embarcaram no trem rumo a cidade de Chernivtsi, no Oeste da Ucrânia. De lá, pegarão outro trem para Romênia. O fisioterapeuta Luciano Rosa publicou no Instagram um vídeo que mostra parte do grupo em um trem.

O empresário Will Dantas disse que recebeu uma ligação do jogador Pedrinho falando que já estava no trem. “O Pedrinho acabou de me ligar que eles conseguiram sair e estão dentro de um trem tentando sair do país. Rezem para que dê tudo certo.”

Os atletas do Shakhtar e Dínamo, junto com seus familiares e outros brasileiros, saíram em um comboio de carros próprios rumo a uma estação de trem localizada a aproximadamente dois quilômetros do Opera Hotel na capital ucraniana.

A solução do trem foi proposta pelo Itamaraty, que colocou uma estação em Kiev como ponto de partida e sem a necessidade de comprar bilhetes.

Confira a nota do Itamaraty

“* AVISO IMPORTANTE – POSSIBILIDADE DE PARTIDA DE KIEV *

Haverá HOJE trem que partirá às 22:00 da Estação Central de Kiev (Залізничний вокзал Київ / Voksal) com destino à cidade de Chernivtsi, no oeste do país.

Caso considerem que a situação de segurança em suas localidades o permita, cidadãos brasileiros e latino-americanos registrados junto à Embaixada poderão dirigir-se à estação (link com localização abaixo). Não é necessário comprar bilhetes. A chefia da estação está avisada do assunto, e buscará atender os cidadãos brasileiros e latino-americanos. Sugere-se que os interessados cheguem com antecedência.

A situação de segurança e de disponibilidade de transporte na cidade é instável e sujeita a mudanças repentinas, de modo que não é possível garantir a partida ou lugares suficientes. Prioridade deverá ser dada a mulheres, crianças e idosos. Viajantes que tenham sucesso em partir com o trem deverão ter em conta relevantes dificuldades na chegada, onde há problemas com a falta de hospedagem, transporte para a fronteira, bem como longas filas na imigração.

Os cidadãos que decidirem escolher essa viagem o farão por conta e risco próprio. A embaixada terá condições mínimas de prestar ajuda durante o trajeto até a fronteira com a Romênia, embora esteja sendo negociada a possibilidade de que o Conselho Regional de Chernivtsi ofereça transporte até a fronteira.

A embaixada do Brasil em Bucareste informará às autoridades romenas os nomes e números de documento de todos aqueles que embarcarem no trem, com vista a assegurar, na medida do possível, que os trâmites para entrada na Romênia sejam expeditos. A embaixada em Bucareste tentará, ainda, contratar ônibus para trasladar os cidadãos brasileiros até a capital romena.

Solicita-se a todos que se mantenham atentos às comunicações neste canal (Telegram e Facebook) para possíveis mudanças de planos.

Os cidadãos e seus familiares devem estar munidos de documentos de viagem ou identificação. Sendo esta uma evacuação de emergência, os passageiros devem carregar consigo apenas o essencial”.

Em um primeiro momento, os brasileiros se negaram a pegar o trem alegando falta de segurança. Mas diante da situação complicada no hotel (comida acabando, internet com falhas, entre outros problemas), resolveram deixar o local, onde estavam refugiados desde a invasão russa iniciada na última quinta-feira.

G1