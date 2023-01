Jovem de 23 anos perde a vida em mais um acidente, em Ji-Paraná

Na madrugada deste sábado, por volta das 02h00, um jovem de apenas 23 anos de idade perdeu a vida em mais um acidente de trânsito em Ji-Paraná. O acidente envolvendo uma carreta Bi-trem e uma motoneta Honda Biz, aconteceu no cruzamento da Avenida Menezes Filho com a Avenida Transcontinental (BR 364).

De acordo com a PRF, a carreta seguia pela BR 364, sentido a cidade de Ouro Preto, quando, ao passar pelo cruzamento sinalizado por semáforo, em condição de alerta devido horário, teve seu veículo colidido na lateral esquerda pela motocicleta HONDA/BIZ 125 ES, prata, conduzida pelo jovem Madson da Silva Ramos, de 23 anos, o qual vinha pela Rua Menezes Filho, cruzando a rodovia.

Após a colisão a equipe do corpo de bombeiros prestaram socorro ao Madson com reanimação no local e encaminharam ao Hospital Municipal da cidade de Ji-Paraná, porém ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no hospital.

Um pouco antes do acidente, o jovem postou fotos em sua rede social bebendo com amigos em uma PUB da cidade.

Comando190