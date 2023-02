Jovem é retirado de apartamento e assassinado nos fundos de condomínio na capital

Tiago Silva dos Santos, de 23 anos, foi assassinado com vários tiros, na madrugada desta segunda-feira (6), em uma região de mata, por trás do condomínio popular Santa Barbara, localizado na estrada do Santo Antônio, bairro Triângulo, em Porto Velho.

A namorada de Tiago, que mora no condomínio, disse para a Polícia Militar, que por volta das 19 horas, ele chegou no local para visitá-la.

Quatro horas depois, por volta de 23 horas, seis homens bateram na porta do apartamento da namorada de Tiago, perguntando se ele pertencia a alguma facção criminosa, mas a vítima negou.

Mesmo com a negativa, Tiago foi retirado do local a força e levado pelos criminosos. O jovem foi liberado e retornou ao apartamento.

Conforme apurado pela Polícia, momentos depois, os criminosos foram novamente no local e mais uma vez Tiago foi levado a força.

A namorada de Tiago disse que assim que a vítima saiu do apartamento, ela ouviu barulhos de tiro.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o corpo de Tiago caído próximo de uma vala, por trás do condomínio Santa Bárbara.

A Delegacia de Homicídios vai investigar mais esse caso de assassinato registrado em Porto Velho.

Rondoniagora