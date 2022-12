Jovem é torturado e executado a facadas e tiros no Orgulho do Madeira

x

O crime bárbaro de homicídio ocorreu na noite desta segunda-feira (19), em uma área de mata nos fundos do residencial Orgulho do Madeira, bairro Socialista em Porto Velho. A vítima foi identificada como Alexandre da Luz Oleriano, 19, que estava desaparecido.

Testemunhas acionaram a Polícia Militar após ouvirem gritos com pedido de socorro no matagal, em seguida um homem foi visto saindo do local com uma faca suja de sangue.

O corpo foi encontrado em um local de difícil acesso, já sem vida e sinais de violência.

Durante os trabalhos da perícia foi verificado que a vítima foi torturada vários cortes e perfurações de faca pelo corpo, além de ter sido baleado e quase teve o pescoço degolado.

Familiares do jovem disseram que ele havia desaparecido no período da tarde. Enquanto era feito o registro da ocorrência, foram ouvidos vários tiros na quadra 601, e informado a PM que suspeitos de cometerem o assassinato que seriam os responsáveis.

Durante as buscas dois indivíduos identificados como Edvaney Adilon Carvalho da Silva, 23, vulgo “Bolôlô” e Thiago Santos Carvalho, 30, foram presos flagrados com armas, munições, drogas e dinheiro em dois apartamentos no mesmo condomínio.

Bolôlô estava com uma pistola calibre .40 com 10 munições intactas, várias porções de maconha e cocaína, além de R$640 reais em dinheiro e um facão, já Thiago foi flgrado com uma pistola de fabricação caseira, várias porções de cocaína e dois carregadores de pistola do acervo da PM. Ambos negaram participação no homicídio.

Rondoniagora