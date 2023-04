Jovem grávida é baleada pelo companheiro em bairro de cidade do interior e perde o bebê

Um crime chocou os moradores da rua Carlos Drummond de Andrade com a rua Tefé, no bairro Parque São Pedro, no 1º Distrito da cidade. Segundo informações coletadas no local, várias pessoas estavam ingerindo bebidas alcoólicas quando, por motivos desconhecidos, o suspeito, que seria amasio da vítima, atirou contra ela. Após o crime, o homem fugiu, tomando rumo desconhecido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a jovem de 22 anos, que foi levada para o Hospital Municipal para atendimento médico. A vítima, que estava grávida, precisou passar por uma cirurgia para a retirada do feto e de um dos rins, e logo em seguida foi encaminhada para a UTI devido ao seu estado clínico, mas infelizmente o bebê não resistiu.

A polícia foi chamada ao local do crime e encontrou várias latas de cerveja na residência, além de uma cápsula calibre 22. Após recolher informações, a ocorrência foi registrada na UNISP. Segundo a PM, o suspeito já possui passagens pela justiça e saiu da prisão em dezembro de 2022. Até o momento, o homem não foi localizado.

O crime chocou os moradores do bairro Parque São Pedro, que pedem por justiça e segurança. As autoridades responsáveis pela investigação do caso estão trabalhando para identificar e prender o suspeito.

