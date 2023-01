Jovem morre afogado em represa na Zona Rural de Ji-Paraná

Durante a tarde deste domingo, dia 22, um jovem se afogou na represa de uma chácara, localizada na Linha 94, próximo ao Residencial Capelasso, 2º Distrito de Ji-Paraná. De acordo com testemunhas, no local estava acontecendo uma festa e a vítima, identificada como Lucas Eduardo Soares Danta, estava se banhando na represa com alguns amigos.

Em dado momento, o jovem afundo e não foi mais visto. Populares chegaram a fazer vários mergulhos, mas o rapaz não foi localizado.

O proprietário do local esvaziou a represa e o Corpo de Bombeiros localizou a vítima. O corpo foi periciado e entregue à funerária de plantão.

Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte do jovem.

