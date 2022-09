Jovem morre esfaqueado após cavalgada, em Ji-Paraná

Dentre as dezenas de ocorrências que foram registradas durante e após a cavalgada da 41ª Expojipa, neste sábado, dia 17, uma acabou se destacando negativamente e apagou o brilho da festa. Um jovem de apenas 20 anos de idade, foi covardemente morto no meio da Avenida Governador Jorge Teixeira (K-05), entre as Ruas T-18 e T-19, no 2º Distrito de Ji-Paraná.

De acordo com testemunhas, várias pessoas estavam brigando e um deles acabou caindo ensanguentado no meio da rua. O jovem foi identificado como Eduardo Brandemburg Torres, e foi socorrido ainda com vida ao Hospital, porém entrou em óbito ao chegar no hospital.

Alguns familiares contaram à polícia que Eduardo estava defendendo um amigo durante uma briga, quando levou uma facada na região do tórax.

A Polícia Militar recolheu no local a faca usada no crime e a camisa de um suspeito.

