Jovem perde a vida em acidente de trânsito em Ji-Paraná

O acidente que tirou a vida do jovem Geraldo Amante Neto, de 22 anos, aconteceu na manhã desta quinta-feira (27) no cruzamento da Avenida Maringá com a Avenida Seringueiras, no 2º Distrito de Ji-Paraná.

De acordo com informações um veículo Fiat Uno trafegava pela Av Maringá sentido Estádio Biancão, e ao chegar no cruzamento da T-14 iniciou uma conversão a esquerda, vindo a colidir com uma motocicleta Yamaha XT 660R que descia na pista contrária.

Com o forte impacto o condutor da motocicleta identificado como Geraldo Amante Neto foi arremessado ao solo, sofrendo múltiplas fraturas, morrendo no local.

O corpo de bombeiros foi acionado, mas Geraldo já estava sem vida.

Foi realizado o teste de etilômetro pela Polícia Militar no condutor do Fiat Uno, mas não foi constatado embriaguez.

A ocorrência foi registrada na Unisp.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de Comando190