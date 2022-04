Jovem tem olho arrancado por tiro ao ser assassinado em bar de Vilhena

Um jovem de 23 anos anos, identificado como Luis Fernando Meneses da Silva, foi morto com vários tiros na noite da sexta-feira (1º). Eles estava em um bar localizado no bairro Jardim América, de Vilhena (RO), no momento em que foi atingido com os disparos.

A Polícia Militar (PM), que atendeu a ocorrência, informou que um homem chegou no estabelecimento de moto, desceu do veículo, caminhou na direção da vítima e atirou várias vezes contra ele.

O Corpo de Bombeiros informou que esteve presente no local para prestar socorro, mas já encontrou o rapaz sem vida. Por conta dos tiros, o rosto da vítima ficou desfigurado. Um dos disparos arrancou seu olho.

Após cometer o crime, o suspeito fugiu do local. A PM realizou buscas nas proximidades, mas ele não foi localizado.

As motivações do crime e identidade dos suspeitos são investigadas pela Polícia Civil de Vilhena.

G1