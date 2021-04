Júri declara ex-policial Derek Chauvin culpado pela morte de George Floyd

Os 12 jurados decidiram nesta terça-feira (20) que o ex-policial Derek Chauvin é culpado pela morte de George Floyd, homem negro asfixiado durante uma abordagem policial em maio de 2020, em Mineápolis, nos Estados Unidos

O júri estava reunido desde segunda-feira (19) para discutir o caso e chegar a uma decisão unânime. Antes, foram ouvidos os depoimentos de testemunhas, defesa e acusação no processo. Chauvin se recusou a depor no tribunal.

O ex-policial foi considerado culpado em todas as três acusações de homicídio contra o ex-segurança negro:

causar a morte, sem intenção, por meio de um ato perigoso, sem consideração pela vida humana negligência ao assumir o risco consciente de causar a morte de Floyd homicídio culposo

A pena ainda será anunciada pelo juiz em dois meses — nos EUA, é comum que apenas dias depois o condenado saiba o tempo que passará preso. Assim que a condenação foi anunciada, Chauvin deixou a sala de audiências algemado.

Ex-policial Derek Chauvin é algemado após júri o decretar culpado pela morte do ex-segurança negro George Floyd em Mineápolis em 2020, foto de 20 de abril de 2021 — Foto: Court TV/Pool/AP

Biden telefona à família Floyd

Logo após o veredito nesta terça, o presidente Joe Biden e sua vice, Kamala Harris, telefonaram para a família de Floyd (veja mais no vídeo abaixo). Na ligação, o democrata prometeu que vai trabalhar para aprovar leis que coíbam a violência policial e o racismo.

“Não há nada que possa fazer tudo melhorar, mas ao menos conseguimos ter alguma justiça”, disse Biden na ligação, divulgada pelo advogado da família de Floyd, Ben Crump.

Mais tarde, Biden fez um pronunciamento em que classificou a condenação do ex-policial como um “passo à frente”, mas disse que tal veredito era muito raro em um país atormentado pelo racismo sistêmico.

“Este pode ser um passo gigante na marcha em direção à justiça na América”, disse o presidente.

O procurador-geral de Minnesota, Keith Ellison, elogiou a decisão do júri e disse que, embora a condenação não repare a morte de Floyd, o julgamento inicia um “caminho para a justiça”.

“É um reconhecimento de responsabilidade, o que é um caminho para a justiça. George Floyd era importante, ele era amado por sua família. Mas não era por isso que ele era importante: ele era importante porque era um ser humano”, disse.

George Floyd Square

Pessoas se reúnem na George Floyd Square em Mineápolis (EUA) para ouvir o veredito do julgamento de Derek Chauvin pela morte de George Floyd em 20 de abril de 2021 — Foto: Octavio Jones/Reuters

Uma multidão se reuniu no centro de Mineápolis em uma área que ficou conhecida como a George Floyd Square, próxima ao local de morte do ex-segurança.

Courtney Ross, namorada de Floyd, disse pouco antes do anúncio da sentença que a condenação de Chauvin seria o começo para um movimento maior.

“Talvez a gente esteja no epicentro da mudança”, disse Ross a jornalistas na praça.

Courtney Ross (dir.), namorada de George Floyd, em foto de 20 de abril de 2021em Mineápolis (EUA) — Foto: Reuters

Formação do júri

O júri foi composto por seis integrantes brancos e seis negros ou multirraciais. Chauvin, de 45 anos, respondia a três acusações diferentes de assassinato.

Os jurados precisaram decidir se a manobra aplicada contra Floyd foi “um fator substancial” que levou à morte do homem negro e se o uso da força foi desproporcional.

Ao encerrar a sustentação, o promotor Jerry Blackwell pediu a condenação do ex-policial aos jurados dizendo que a violência empregada na ação era clara e relembrou que uma criança de 9 anos foi filmada pedindo que Chauvin retirasse o joelho de cima do pescoço de Floyd.

“É tão simples: ‘Solte-o’. Até uma criança consegue entender isso”, disse.

Policial foi filmado com o joelho sobre o pescoço de George Floyd — Foto: AFP/Facebook / Darnella Frazier

Por sua vez, o advogado de Chauvin, Eric Nelson, voltou a dizer que o policial agiu em consonância com a prática policial e que Floyd tinha problemas cardíacos — a mesma linha de defesa mantida ao longo do julgamento.

A reta final do julgamento de Chauvin ocorreu em um momento mais tenso nos EUA, com a retomada dos protestos contra o racismo e contra a violência policial após novos episódios de mortes de cidadãos negros em ações das forças de segurança.

Perto do local da morte de Floyd, Daunte Wright, também negro, morreu baleado por uma policial durante uma abordagem, o que levantou novas manifestações.

Morte de George Floyd

Homenagens a George Floyd eram vistas em Minneapolis, nos EUA, em 1 de abril — Foto: Stephen Maturen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

George Floyd morreu em maio de 2020 após ter o pescoço pressionado pelo joelho do policial Derek Chauvin, em Mineápolis, por 9 minutos e 29 segundos.

A polícia estava no local porque o ex-segurança negro, com 46 anos, teria tentado pagar uma conta em uma mercearia com uma nota falsa de US$ 20. Imagens mostradas mostraram que Floyd não ofereceu resistência à abordagem dos agentes.

A violência policial contra um homem negro e pobre — mais um caso entre tantos — gerou uma série de protestos em Mineápolis que logo se espalharam para diversas partes dos Estados Unidos.

Durante semanas, ruas das maiores cidades americanas ficaram lotadas de manifestantes que protestavam contra o racismo, em uma mobilização que atravessou fronteiras e chegou a outros países.

O tema entrou na pauta das eleições presidenciais de 2020. O então candidato do Partido Democrata, Joe Biden, escolheu a senadora Kamala Harris, uma mulher negra e ex-procuradora, como candidata a vice-presidente. A chapa venceu o então presidente Donald Trump e se elegeu para o mandato que começou em janeiro.

Ex-vice-presidente dos EUA e então pré-candidato à Casa Branca, Joe Biden participa, por vídeo, de funeral de George Floyd em Houston, nos EUA, em junho de 2020 — Foto: David J. Phillip, Pool/AP Photo

Quatro policiais que participaram da ação que terminou em morte foram presos, mas a expectativa era maior justamente do julgamento de Chauvin, que era o homem flagrado com o joelho sobre o pescoço de Floyd. Os demais devem comparecer ao tribunal em agosto.

A defesa de Chauvin tentou argumentar, ao longo do processo, que Floyd morreu em decorrência do uso de drogas e que a manobra aplicada estava dentro dos padrões da polícia de Mineápolis. Entretanto, a versão foi rechaçada tanto por exames médicos quanto por depoimentos de chefes policiais e médicos legistas.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de G1