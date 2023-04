Justiça do Trabalho abre seleção para contratação de estagiários em Rondônia e no Acre

O Tribunal Regional do Trabalho da 14°Região (TRT-RO/AC), abriu um processo seletivo para a formação de cadastro reserva de estagiários de nível superior. O candidato deve selecionar a localidade que deseja atuar no ato da inscrição, podendo ser no estado de Rondônia ou no Acre.

As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de abril. Os interessados podem se inscrever de forma gratuitas, por meio do site da Universidade Patativa do Assaré (UPA).

Detalhes do Processo Seletivo

Bolsa : R$ 1.250

: R$ 1.250 Benefícios : auxílio transporte e seguro de vida com cobertura de até 24 horas.

: auxílio transporte e seguro de vida com cobertura de até 24 horas. Carga horária : 5 horas diárias, totalizando 25 horas semanais.

: 5 horas diárias, totalizando 25 horas semanais. Requisitos : Estar matriculado em instituição de ensino de nível superior reconhecida e autorizada pelo Ministério da Educação (MEC), e comprovar no ato da convocação para o estágio ter concluído pelo menos 40% do curso.

: Estar matriculado em instituição de ensino de nível superior reconhecida e autorizada pelo Ministério da Educação (MEC), e comprovar no ato da convocação para o estágio ter concluído pelo menos 40% do curso. Tempo de duração: 1 semestre a 1 ano, podendo ser prorrogado por período de até 2 anos.

Cursos

Administração

Arquivologia

Biblioteconomia

Ciências Contábeis

Direito

Enfermagem

Engenharia Civil

Engenharia Elétrica

História

Informática

Jornalismo/Comunicação Social

Psicologia

Fisioterapia

Serviço Social

O processo seletivo permite que servidores de órgão públicos e do próprio TRT-14 participem do Programa de Estágio, mas não poderão receber a bolsa.

O edital reserva 10% das vagas aos candidatos aprovados e declarados pessoas com deficiência. Além disso, 30% das vagas são destinadas aos declarados negros ou pardos.

Etapas

Uma prova objetiva será aplicada no dia 30 de abril de 2023 (domingo), de forma online.

O horário de aplicação da prova e a lista de inscritos serão divulgados no dia 25 de abril no site da UPA.

Os 100 primeiros candidatos que obtiverem pontuação mínima na prova objetiva realizarão uma prova discursiva, no dia 14 de maio.

