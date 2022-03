Juventude vence Porto Velho por 2×1 e segue na Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, o Juventude venceu o Porto Velho por 2 a 1, no estádio Aluízio Ferreira, em Rondônia, pela primeira fase da Copa do Brasil. Agora, a equipe gaúcha enfrentará o Real Noroeste-ES, que venceu o Operário-PR.

O Juventude volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Guarany de Bagé, pela 10ª rodada do Campeonato Gaúcho, às 19h (de Brasília), no Alfredo Jaconi. O Porto Velho também retorna sua atenção ao estadual, e enfrenta o Rondoniense, também no domingo, às 16h45, pelo Campeonato Rondoniense.

O primeiro tempo foi praticamente todo dominado pela equipe do Juventude. No entanto, o clube alviverde demorou a abrir o placar e só conseguiu balançar a rede aos 46. Chico Kim lançou para Isidro Pitta, que bateu forte para marcar. Dois minutos depois, os mandantes, que pouco criaram, deixaram tudo igual com Yan após um lançamento de Wembley.

No segundo tempo, o time de Marquinhos Santos voltou pressionando o Porto Velho, mas desperdiçou algumas oportunidades e parou na defesa do goleiro Martins. A equipe voltou a sair na frente do placar aos 36. Em chute de Ricardo Bueno, a bola bateu na mão de Pablo e o juiz assinalou a penalidade. Na cobrança, o próprio camisa 9 bateu e converteu.

Outros resultados da primeira fase da Copa do Brasil:

Ceilândia 2 x 0 Londrina

Tuna Luso 1 x 0 Novorizontino

Operário VG 1 x 2 Sampaio Corrêa

DIÁRIO DA AMAZÔNIA