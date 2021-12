Juventus diz que procuradores analisam termos da venda de Cristiano Ronaldo

A Juventus disse que procuradores italianos determinaram uma nova busca em seus escritórios, parte de uma investigação sobre os registros financeiros do clube da liga italiana, e que também estão examinando os termos da venda do astro Cristiano Ronaldo.

Ao publicar um suplemento de um documento para investidores visando uma nova emissão de ações na quinta-feira, a Juventus reiterou que sempre agiu de acordo com as leis existentes e que está colaborando totalmente com as autoridades.

Na semana passada, procuradores de Turim disseram que estão investigando o time e alguns de seus principais administradores, incluindo o presidente Andrea Agnelli e o vice-presidente Pavel Nedved, em um caso centrado em transferências de jogadores.

Os procuradores disseram que estão verificando se a Juventus forneceu comunicações falsas aos investidores e emitiu faturas de transações que nunca ocorreram.

A polícia financeira da Itália fez buscas nos escritórios do clube na semana passada para confiscar documentos relacionados a transferências de jogadores entre 2019 e 2021.

Atingida duramente pela pandemia de Covid-19, a Juventus está tentando arrecadar 400 milhões de euros em espécie vendendo novas ações para reduzir a dívida e adequar suas finanças.

No suplemento, a Juventus disse que os procuradores também estão analisando suas declarações financeiras do primeiro semestre de 2021 em relação à venda de Cristiano Ronaldo.

Fonte: CNN