Ladrões usam caminhão-baú para furtar 27 smart TVs em transportadora de Porto Velho

Mais de 25 smart TVs e duas bobinas, com aproximadamente 500 kg de cobre, foram furtadas de uma transportadora localizada na rua Das Araras, bairro Eldorado, em Porto Velho, na noite de terça-feira (22). Para levar todos os produtos, os criminosos utilizaram um caminhão-baú e um carro adesivado com marca de uma empresa de transporte por aplicativo.

De acordo com boletim feito na delegacia, o funcionário de um posto de combustível, localizado na frente da transportadora, chamou a Polícia Militar (PM) após perceber a movimentação suspeita na frente do prédio.

Quando os PMs chegaram ao local, a testemunha relatou que um caminhão-baú, de pequeno porte, havia realizado duas viagens com objetos de dentro da transportadora. O trabalhador disse também que, durante a ação, havia um outro homem dando ‘suporte’ em carro Gol e esse veículo tinha um adesivo de aplicativo de transporte.

Após os homens saírem com os objetos do local e deixaram a transportadora com as portas abertas, o funcionário decidiu chamar a polícia.

Ao ouvir o relato da testemunha, os policiais entraram em contato com o gerente da transportadora.

Ao chegar, o funcionário da empresa fez o balanço e informou que 25 TVs de 48 polegadas, duas TVs smart de 42 polegadas e duas bobinas com aproximadamente 500 kg de cobre haviam sido levadas por criminosos.

Os PMs realizaram buscas nas proximidades com a intenção de localizar os suspeitos, mas não foram achados. O boletim de ocorrência foi registrado na Unisp da Zona Sul.

G1