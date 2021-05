Laerte Gomes entrega veículo para atender administração do Centro de Recuperação Vida e Luz de Espigão do Oeste

Há 12 anos, entidade presidida por pastor Deoclécio de Freitas oferece atendimento à dependentes químicos

Nesta quinta-feira (13), o deputado Laerte Gomes (PSDB) esteve no município de Espigão do Oeste, Zona da Mata, distante em torno de 520 km da capital. Na oportunidade o parlamentar visitou o Centro de Recuperação Vida e Luz, que recebeu das mãos do deputado, um veículo que será utilizado pelo setor administrativo da obra social.

Localizado na Linha Alexandre, KM 04, zona rural de Espigão, a entidade, que já funciona há 12 anos, tem como presidente o pastor Deoclécio Moreira de Freitas, referência, em todo o estado, na área de tratamento de pessoas com dependência química.

Atualmente, o Centro de Recuperação Vida e Luz atende 52 internos masculinos em uma estrutura de 1.070 metros quadrados de área construída.

“É uma enorme satisfação poder colaborar com trabalhos sociais como este, realizado pelo pastor Deoclécio, que devolve a razão de viver de muitos que passam por aqui”, declarou o deputado.

Acompanharam o deputado, o presidente da Câmara de Vereadores de Espigão do Oeste, Adriano da Ambulância (PROS), vereador Adão Salvati (Republicanos) e o vereador Sérgio Tobias (DEM), de Pimenta Bueno.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de Texto: Juliana Martins-ALE/RO Foto: Assessoria