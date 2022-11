Lei cria a ‘Semana Cultural dos Povos Indígenas’ em Rondônia

A Lei N° 5.452, sancionada este mês em Rondônia, cria a Semana Cultural dos Povos Indígenas. Segundo o documento publicado no Diário Oficial, as celebrações devem acontecer anualmente com data inicial no dia 18 de abril.

A data antecede o 19 de abril, Dia da Diversidade Indígena ou Dia dos Povos Indígenas. Essa data é importante para marcar, entre outros fatos, a luta dos povos originários pela sobrevivência desde a colonização do Brasil até os genocídios modernos.

A intenção da nova Lei é ajudar na valorização da diversidade étnica, linguística e cultural dos povos indígenas de Rondônia. Conforme a lei, a semana também tem como objetivos:

o reconhecimento das contribuições dos povos indígenas para toda a sociedade;

reforçar a cultura, culinária e línguas indígenas;

incentivar a produção de conhecimentos, atitudes, posturas e valores que garantam o respeito à História dos povos originários;

gerar reflexão, de forma crítica, a respeito das condições históricas dos povos indígenas;

divulgar os enfrentamentos sobre as terras indígenas;

desconstruir preconceitos; e

fortalecer o real significado dos povos indígenas na construção e influência na história de Rondônia.

A Lei já está em vigor e passa a integrar o calendário oficial do Estado de Rondônia.

