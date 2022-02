Lideranças políticas prestigiam abertura do Seminário Eleições 2022

Juristas, jornalistas, políticos e gestores reuniram-se na manhã desta quinta-feira em Porto Velho para acompanhar a abertura do Seminário Eleições 2022 promovido pelo escritório Valverde Chahaira Advocacia Especializada. Hoje e amanhã, ocorrerão palestras voltadas a área eleitoral, contabilidade, comunicação e marketing, a exemplo do tema “Pesquisas Eleitorais e as Eleições 2022”, ministrada por Murilo Hidalgo, sócio do Instituto Paraná Pesquisas.

O fundador do escritório especializado e idealizador do evento, Bruno Valverde, anunciou a arrecadação de 300 cestas básicas, obrigatórias no ato de inscrição, que serão doadas à Casa Família Rosetta, uma ideia que partiu da primeira-dama Ieda Chaves. Presente ao evento, ela agradeceu a iniciativa e sensibilidade de Valverde. “Precisamos ajudar nosso próximo. E quero aqui elogiar a participação das mulheres”, disse Ieda.

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, elogiou o seminário e lembrou das dificuldades impostas pela legislação na campanha passada, quando foi reeleito para o segundo mandato. Mais uma vez, ele destacou as obras de asfaltamento que vem acontecendo em Porto Velho. Além de Hildon e Ieda, também participaram da abertura do seminário o prefeito Célio Lang, presidente da AROM; Marcelo Thomé, presidente da Fiero; Marcelo Reis, vereador; Alex Redano, presidente da Assembleia Legislativa; Jr Gonçalves, chefe da Casa Civil; Maurício Carvalho, vice-prefeito; e Jair Montes, deputado estadual.

Veja a programação do Seminário Eleições 2022

Dia 10/02

8h30- “Eleições 2022: mudanças no cenário empresarial, econômico, político e social” Prof. Dr. Bruno Valverde | Doutor em Direito. Sócio fundador do Escritório Valverde Chahaira Advocacia Personalizada09h00 Palestra: “Eleições 2022: normatizações e reformas. Fique por dentro” Prof. Dr. Márcio Vieira | Advogado, atuante na área eleitoral no Rio de Janeiro

09h30 Palestra: “Crimes eleitorais, corrupção e as Eleições de 2022” Delegado Rodrigo Camargo | Delegado Regional da Polícia Civil em Ariquemes/RO

10h00 Palestra: “As Relações Trabalhistas e as Eleições de 2022” Dra. Aline Silva | Advogada e Secretária-Geral da OAB Rondônia

14h00 – Palestra: “Contabilidade eleitoral e as Eleições de 2022” Victor Morelly | Contador, atuante na contabilidade eleitoral

14h30 – Palestra: “Pesquisas Eleitorais e as Eleições 2022” Dr. Murilo Hidalgo | Sócio proprietário da Paraná Pesquisas

15h00 – Palestra: “Aspectos Processuais e Materiais dos Crimes Eleitorais” Dr. Franklin Vieira dos Santos | Juiz de Direito do Tribunal de Justiça de Rondônia e do Tribunal Regional Eleitoral em Rondônia

15h30 – Palestra: “Aspectos Processuais e Materiais dos Crimes Eleitorais” Dr. Sérgio William Teixeira | Juiz de Direito do Tribunal de Justiça de Rondônia e do Tribunal Regional Eleitoral em Rondônia

Dia 11/02



09h00 – Palestra: “Utilização dos Recursos Eleitorais por Candidatos e Partidos” Dr. Nelson Canedo | Advogado, atuante na área eleitoral

09h30 – Palestra: “Federações Partidárias: Problemas e Soluções” Dr. Tácio Farias | Advogado, atuante na área eleitoral

10h00 – Palestra: “Eleições 2022: Exercício da propaganda e impedimento ao abuso de poder” Prof. Dr. Márcio Vieira | Advogado, atuante na área eleitoral no Rio de Janeiro

10h30 – Palestra: “Soluções de Marketing, Redes Sociais e Eleições de 2022” Marc Souza | Jornalista, Especialista em Marketing Político e Bacharel em Direito Leonidas Dias | Vereador do Município de Curitiba/PR e jornalista

11h00 – Palestra: “Processo penal eleitoral e a garantia do exercício do voto” Arlen José | Juiz de Direito do Tribunal de Justiça e da 2ª Zona Eleitoral do TRE/RO

Fonte: Rondoniagora