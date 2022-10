Local usado para rinhas de galo é flagrado pela polícia em Alto Alegre dos Parecis

Um local onde eram realizadas rinhas de galo foi flagrado pela Polícia Militar essa semana em Rondônia após denúncias. No espaço, localizado na zona rural de Alto Alegre dos Parecis (RO), também eram comercializadas bebidas alcoólicas.

De acordo com a PM, quando os agentes chegaram no local indicado na denúncia, localizado na linha P-70, o proprietário foi localizado e confirmou que o ambiente era utilizado para rinhas.

Foram encontrados 12 galos com sinais de maus-tratos, presos em gaiolas muito pequenas e em ambiente insalubre, com acúmulo de fezes. Os animais possuíam grande número de penas arrancadas.

Também foram percebidos buchas, estojo, biqueiras, bicos de metal, esporas de plástico, dentro outros acessórios e medicamentos usados para a competição.

O proprietário do estabelecimento foi autuado. De acordo com a PM, rinhas de galo estão proibidas no Brasil há 80 anos. A pena para quem for condenado vai de 2 a 5 anos de prisão, além de multa.

