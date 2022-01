Luizinho Goebel destina recurso para reforma da praça municipal de Alvorada do Oeste

Recurso no valor de R$ 400 mil já foi empenhado

O deputado estadual Luizinho Goebel (PV) conquistou, junto ao governador Marcos Rocha, mais um importante benefício para o município de Alvorada do Oeste.

Segundo o parlamentar, com o recurso no valor de R$ 400 mil a prefeitura dará início às obras de revitalização da Praça Municipal, atendendo dessa forma os anseios das crianças e famílias que aguardam por espaços bem estruturados que propiciem lazer, cultura e esporte.

“O projeto Governo na Cidade implantando pelo governador em nosso Estado chegou para revitalizar as vias urbanas e espaços públicos. Graças ao projeto será possível realizar uma série de melhorias no espaço para atender a demanda dos moradores. Fico contente em poder contribuir com o desenvolvimento do município ao lado do nosso governador”, destacou Goebel.

Texto e foto: Assessoria