Luizinho Goebel participa da cerimônia de abertura do projeto “Integração Rural” e destaca importância do evento no desenvolvimento de propriedades rurais vilhenenses

A programação do evento reúne palestras, visitas a propriedades e rodas de conversa

Na manhã desta segunda-feira, 22 de novembro, o deputado estadual Luizinho Goebel (PV) participou do evento de abertura do Projeto “Integração Rural”, promovido pela Semagri (Secretaria Municipal de Agricultura), Seagri (Secretaria de Estado de Agricultura) e Emater (Empresa Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural).

O evento que durará três dias – de 22 a 24 de novembro – aconteceu na Câmara dos Vereadores de Vilhena e contou com a presença do Secretário Estadual de Agricultura, Evandro Padovani, do diretor-presidente da Emater-RO, Luciano Brandão, do prefeito de Vilhena, Eduardo Japonês, vereadores e autoridades locais.

Durante a cerimônia, o deputado Luizinho Goebel destacou a união de forças dos organizadores do evento e ressaltou a importância do projeto para a região e, principalmente, para o desenvolvimento das propriedades rurais, uma vez que a ação beneficia diretamente os agricultores e produtores rurais do Cone Sul.

“Graças a união de esforços da Semagri, Seagri e Emater, o município de Vilhena que cada vez mais se destaque na agropecuária, nas florestas plantadas, na piscicultura, no café, na produção de leite, entre outros, está recebendo mais uma vez o Projeto Integração Rural, que tem por objetivo levar conhecimento e novas técnicas através de palestras, eventos, visitas e rodas de conversa para que os produtores rurais possam diversificar as suas produções nas propriedades com eficiência”, destacou o parlamentar.

Ainda de acordo com Goebel, por meio do projeto Integração Rural é possível ouvir o depoimento dos produtores rurais. Dessa forma é possível identificar as necessidades e dificuldades do dia a dia.

“Na edição anterior do evento, a Emater conseguiu ouvir os produtores e ficar a par do trabalho que cada produtor desenvolve. Isso é ótimo! Parabéns aos idealizadores e a todos os envolvidos no projeto. Vocês levam dignidade para as pessoas que mais precisam”, enalteceu o deputado.

