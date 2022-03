Luizinho Goebel participa do lançamento do projeto “Enxergar” que atenderá pacientes de Vilhena e Chupinguaia

1.000 pacientes que aguardam na fila de espera serão atendidos no mutirão de cirurgias

O deputado estadual Luizinho Goebel participou na última sexta-feira, 04, em Vilhena do evento de lançamento da 13º edição do projeto “Enxergar”, promovido pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SESAU-RO), com parceria das prefeituras de Vilhena e Chupinguaia.

A ação, que atenderá aproximadamente 1.000 pacientes dos dois municípios do Cone Sul de Rondônia, busca zerar a fila de espera por procedimentos oftalmológicos, entre eles, catarata e pterígio, na região.

Durante o evento, o parlamentar destacou a parceria de todos os envolvidos na realização de projetos na área de saúde que beneficiam à população rondoniense.

“Quero parabenizar o nosso Governador, Marcos Rocha, o Secretário de Saúde, Fernando Máximo e os prefeitos e secretários de saúde dos municípios de Vilhena e Chupinguaia pela união, trabalho e comprometimento com os munícipes. Essas cirurgias estão chegando em hora certa. Sei que muitos pacientes aguardavam há um bom tempo pelos procedimentos que tiveram atrasos na sua realização devido à pandemia, mas graças a Deus eles irão ser realizados ainda neste mês e, com isso, as pessoas terão a sua visão restabelecida e voltarão a enxergar”, destacou Luizinho Goebel.

Foto e texto: Assessoria