Lutador de artes marciais espanca e mantém esposa em cárcere dentro de depósito em Porto Velho

Um jovem de 21 anos, lutador de artes marciais, foi preso por lesão corporal após espancar e manter a esposa, de 25 anos, trancada dentro do depósito de um mercado no bairro Caladinho, em Porto Velho. O registro da ocorrência aconteceu no fim de semana.

De acordo com o registro da delegacia, quando os policiais chegaram ao endereço do suposto cárcere, foram avisados por vizinhos que havia uma mulher sendo espancada e privada da liberdade no depósito do estabelecimento, na rua Nova Iorque.

No boletim os policiais afirmaram ser “possível ouvir gritos de socorro na parte interna” do local. Os agentes pediram para que o homem abrisse a porta e neste momento momento foi possível observar que a vítima estava acuada em um canto, chorando e dizendo a todo momento que gostaria de ir embora.

O suspeito foi questionado sobre a situação e afirmou que nada estava acontecendo e apenas estaria conversando com a esposa. No entanto a jovem tinha um hematoma na perna esquerda.

Mediante a situação, foi dada a voz de prisão ao suspeito com isso o homem mudou o comportamento e passou a ficar agressivo.

Um familiar avisou que o jovem era lutador de artes marciais e, diante da informação, a equipe de choque foi acionada. Logo depois o suspeito foi contido e algemado.

Constantes ameaças e agressões

Enquanto os envolvidos eram conduzidos à Central de Flagrantes, a vítima, que estava mais calma passou a relatar aos policiais o que tinha acontecido.

Ela disse disse ser casada com o suspeito e os dois passaram a morar no depósito após terem o contrato de aluguel da casa onde moravam rescindido, por razão das constantes ameaças e violências praticadas pelo marido contra a esposa no interior do imóvel.

A mulher mencionou que em outras ocasiões o suspeito já teria a violentado e que, inclusive, teria sido preso. Porém, após promessas de não mais agredi-la, ela retornou o relacionamento com ele.

Após retomar a relação, o lutador continuou sendo agressivo e sempre a ameaça, dizendo que se ela não for dele, não seria de mais ninguém.

A mulher explicou à polícia que, durante o fim de semana, o lutador teria tido uma crise de ciúmes e a levou ao depósito onde moram, e passou a agredi-la. Primeiro foram empurrões, depois usou um cabo de vassoura, e isso causou hematomas na vítima.

Depois de ser agredida, a vítima disse que queria ir embora, mas nesse momento ele a trancou, tomou o celular, RG e cartão de crédito dela. Situação que se manteve até achegada da Polícia Militar.

O suspeito devolveu o celular e o cartão a vítima, na presença dos PM’s, mas o RG só foi possível recuperar após a revista pessoal na delegacia. A voz de prisão ao lutador foi reiterada pelo delegado de plantão.

