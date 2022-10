Maior peixe ósseo de todos os tempos é encontrado em Portugal

Um peixe-lua encontrado perto dos Açores, no oceano Atlântico, em dezembro de 2021 é o maior peixe ósseo já registrado pela ciência. Pesando mais de 2.700 kg, o corpo do animal se estende por mais de 3 metros.

O enorme peixe-lua encontrado nos Açores “não é um indivíduo anormal cujo tamanho extremo se deve a uma mutação genética”, disse José Nuno Gomes-Pereira, biólogo marinho da Atlantic Naturalist e coautor de um estudo publicado no início deste mês no Journal of Fish Biology, que documentou o espécime. “Esta espécie pode chegar a este tamanho. Finalmente conseguimos pesar e medir um. Há mais desses monstros por aí.”

Os peixes são catalogados em dois grupos. Os que têm cartilagem, como tubarões, raias e quimeras, e que geralmente habitam os oceanos. O maior peixe conhecido dessa categoria é o tubarão-baleia, que passa de 30 toneladas.

A outra categoria se refere aos peixes ósseos, em que está a maior parte das espécies de peixes encontrados em águas doces e salgadas.

O recorde anterior entre peixes ósseos também pertencia a um peixe-lua, fêmea, que pesava 2.300 kg, de acordo com o The New York Times. O animal foi encontrado em uma praia no Japão, em 1996.

Os biólogos não souberam especificar a causa da morte do peixe, embora perto da cabeça do animal exista uma fratura marcada com tinta vermelha, cor que normalmente é usada na parte inferior dos barcos. Mas, até o momento, não foi confirmado se essa marca aconteceu antes ou depois do óbito.

*Estagiários do R7, sob supervisão de Fabíola Glenia