Mais da metade dos adultos americanos foram completamente vacinados e casos da Covid-19 começam a cair

De acordo com a Reuters, o Centro para Controle e Voltarenção de Doenças (CDC), afirmou que os casos da doença estão diminuindo depois que a Casa Branca anunciou na terça-feira (25), que mais da metade de todas as pessoas nos Estados Unidos estão completamente vacinadas contra a Covid-19.

“Faltando apenas uma semana para o final de maio, metade de todos os adultos dos EUA estão completamente vacinados”, tuitou Andy Slavitt, conselheiro sênior da Casa Branca na Covid-19.

Os Estados Unidos compraram doses suficientes da vacina Covid para vacinar três vezes a população do país. A Casa Branca declarou recentemente que fornecerá 80 milhões de doses de vacinas às nações que precisam delas até o final de junho, mas os beneficiários ainda não foram revelados.

Embora a cautela continue, de acordo com Rochelle Walensky, chefe dos Centros de Controle e Voltarenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, os números refletem uma diminuição nas transmissões: o número médio de casos por dia na última semana foi em torno de 23.000, que é cerca de 25 % menos que na semana anterior.

De acordo com a Reuters, Walensky observou: “Continuo cautelosa, mas espero que eles continuem caindo.” Pessoas que não foram completamente vacinadas devem continuar usando máscaras e medidas de distanciamento social, de acordo com a diretora do CDC.

