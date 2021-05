Mais de 1.700 vagas de cursos são ofertadas pelo Senai em Rondônia

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) em Rondônia abriu mais de 1.700 vagas para os cursos gratuitos de Aprendizagem Industrial Básica e Aprendizagem Industrial Técnica na modalidade Ensino à Distância (EAD). Os cursos são para o público de 14 a 23 anos e 11 meses.

Ao todo, foram disponibilizadas 1.750 vagas para todas as unidades de Porto Velho e interior. As inscrições podem ser feitas através do Portal do Senai.

De acordo com os editais, “as indústrias que realizarem reserva de vagas estarão comprometidas a indicarem para a Unidade do SENAI-RO a relação dos jovens que serão matriculados e contratados como aprendizes até o próximo dia 28 de maio”.

Cursos

Aprendizagem Industrial Básica: estão abertas vagas para operador de microcomputador, assistente administrativo, eletricista de automóveis, mecânico de manutenção de máquinas industriais, ajustador mecânico, assistente de controle de qualidade, instalador e reparador de redes de computadores, assistente de recursos humanos, costureiro sob medida, eletricista industrial e assistente de logística.

Aprendizagem Industrial Técnica: foram disponibilizadas vagas para técnico em logística e técnico em segurança do trabalho somente na unidade de Ji-Paraná.

Dentro da grade curricular estão programadas aulas práticas presenciais e em nota, o Senai explicou que “os protocolos determinados pelos decretos governamentais” devem ser seguidos.

Além disso, havendo disponibilidade, o Senai deve disponibilizar cursos para a comunidade. Neste caso, o período para efetuar as inscrições será de 29 de maio a 16 de junho, também no portal. Vale lembrar que os candidatos só poderão optar pela inscrição de apenas um dos cursos.