Mais de 10 cursos do Idep estão com vagas abertas em Porto Velho e distritos

Estão abertas vagas para cursos profissionalizantes do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) em Porto Velho e distritos. As aulas gratuitas serão oferecidas nos formatos presencial e online (clique aqui para conferir a área de inscrição).

Na modalidade remota, as inscrições seguem até 7 de março. Estão disponíveis cursos de:

Empreendedorismo,

Atendimento ao público,

Etiqueta,

Postura profissional,

Logística em eventos,

Inglês aplicado,

Serviços turísticos intermediário II e ,

Técnica de redação.

Já na modalidade presencial, as aulas são divididas por localidade. Segundo o Idep, em Porto Velho, as aulas serão na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Orlando Freire e as inscrições seguem até 2 de março. Estão disponíveis os cursos de:

Atendimento ao público,

Normas regulamentadoras (segurança em instalação e serviço de eletricidade) e

Empreendedorismo.

Também serão oferecidos cursos presenciais nos distritos de Nova Mutum e Jaci Paraná. As inscrições seguem até 16 de março. As vagas estão abertas para:

Gestão da propriedade rural e

Assistente de recursos humanos.

G1