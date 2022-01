Mais de 13 mil pessoas não tomaram nenhuma dose de vacina contra Covid em Ji-Paraná

Em Ji-Paraná (RO) cerca de 13 mil moradores não tomaram nenhuma dose de vacina contra Covid até o momento e aproximadamente 16 mil pessoas estão com a segunda dose em atraso. A situação preocupa as autoridades em saúde porque a cidade está com 60% dos leitos de UTI da rede pública ocupados por causa da doença.

Os dados foram divulgados na tarde desta quinta-feira (20) pelo Município. O levantamento também aponta que em relação a dose de reforço, o número de atrasados é maior. Cerca de 21 mil moradores não voltaram aos pontos de vacinação para completar o ciclo de proteção.

Segundo especialistas, o objetivo principal das vacinas é evitar formas graves e mortes por causa do vírus. As vacinas diminuem, mas não zeraram a chance de se infectar. É por isso que, além de se vacinar, é importante manter as outras medidas de proteção contra a doença, como o uso de máscaras, o distanciamento social e a higiene.

Até agora, todas as vacinas aplicadas no Brasil – CoronaVac, AstraZeneca/Oxford, Pfizer e Johnson – foram capazes de diminuir internações e mortes pela doença.

Em toda a cidade a vacinação acontece nas Unidades Básicas de Saúde durante a tarde. Para se vacinar é necessário levar documento com foto, cartão do SUS e comprovante de residência. No caso daqueles que já tomaram pelo menos uma dose também é preciso levar o cartão de vacina.

