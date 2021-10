Mais de 130 mil idosos não tomaram a dose de reforço em Rondônia

Ao menos, 154.156 idosos precisam tomar a terceira dose da vacina contra covid-19 em Rondônia. Desses, apenas 20.656 (1.6%) receberam a dose de reforço, ou seja, 133.500 ainda faltam receber.

A dose de reforço serve para fortalecer a imunidade e ter menos chance de contrair o vírus novamente, ou pela primeira vez.

Deve-se considerar que muitos ainda precisam alcançar o prazo de seis meses para chegar à data correta de receberem a terceira dose. Assim, pessoas de 60 anos ou mais devem ser vacinados com a terceira dose até o mês de dezembro de 2021. Os dados foram obtidos pela plataforma LocalizaSUS e Superintendência Estadual de Comunicação do Estado de Rondônia (Secom – RO).

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), em Porto Velho, 7.526 pessoas já foram vacinadas com a terceira dose da vacina. O vacinômetro, disponibilizado pela Prefeitura, mostra que as pessoas de 35 a 40 anos foram as que mais receberam as doses de reforço. Já os idosos acima de 80 anos, são os que menos foram vacinados.

Segundo o diretor geral da Agevisa, Gilvander Gregório de Lima, a vacinação tem contribuído para a redução no número de internações por covid-19, registro de óbitos e também tem evitado a propagação do vírus.

“Convidamos a toda a população que procure um ponto de vacinação mais próximo de sua casa e complete o esquema vacinal”, orienta o diretor.

Quem deve tomar

Segundo o Ministério da Saúde (MS), prioritariamente idosos e pessoas imunossuprimidas devem receber a dose de reforço. Imunossuprimidas são pessoas que possuem algum tipo de deficiência imunológica.

Em Rondônia, no entanto, devido aos municípios já indicarem possibilidade de ter vacina em estoque, a Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) e Conselho Nacionmal de Secretarias Municipais de Saúde (Consems) autorizaram a aplicação da terceira dose em todos os cidadãos que tomaram a segunda dose há seis meses.

Mas ressalta-se quanto menor a idade, mais longe está a administração da terceira dose, de maneira que no primeiro momento (pelo cumprimento dos seis meses) devem ser vacinados idosos, profissionais de Saúde, indígenas, dentre demais públicos prioritários indicados pelo Programa Nacional de Operacionalização da Vacinação (PNO).

Onde se vacinar

A população interessada deve procurar os pontos de aplicação das vacinas, que atualmente, estão sendo oferecidas a primeira, segunda e terceira dose.

Estão disponíveis dois pontos de vacinação em Porto Velho:

Porto Velho Shopping (14h às 19h)

Av. Rio Madeira, 3288

Escola do Legislativo (9h às 16h)

Rua Major Amarante, 390

Fonte: Rondoniaovivo