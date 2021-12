Mais de 14 mil títulos de propriedade rural são entregues em Ji-Paraná

Cerca de 14.519 títulos de propriedade rural foram entregues nesta sexta-feira (17) para famílias assentadas em Rondônia. Os documentos definitivos e provisórios foram expedidos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

Presencialmente, uma família de Ji-Paraná (RO) que aguardava o título há mais de 30 anos, recebeu o documento simbolicamente, na presença da ministra do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Teresa Cristina.

Segundo o presidente do Incra, esse é o ano com o maior número de entregas de propriedades rurais no estado.

G1