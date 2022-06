Mais de 18 milhões de alunos fazem prova da Olimpíada Brasileira de Matemática

A 17ª edição da Obmep (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas) ocorre nesta terça-feira (7) para mais de 18,1 milhões de estudantes das redes pública e privada de todas as regiões do país.

A primeira fase da competição é realizada pelo Impa (Instituto de Matemática Pura e Aplicada) com adesão de 99,78% dos municípios brasileiros e mais de 54 mil escolas. As provas serão aplicadas e corrigidas pelas escolas, conforme as instruções e os gabaritos elaborados pelo instituto.

O estudante tem 2h30 para resolver as 20 questões do exame, preparado em três níveis, de acordo com o grau de escolaridade do aluno: nível 1 (6.º e 7.º anos), nível 2 (8.º e 9.º anos) e nível 3 (ensino médio).

Alunos com necessidades especiais dispõem de três horas e meia para completar a prova.

Os participantes classificados na primeira fase fazem a prova da segunda etapa, composta de seis questões discursivas, no dia 8 de outubro. O regulamento completo da olimpíada está disponível no site.

A classificação é feita de acordo com as maiores notas na prova da primeira fase. Os alunos são selecionados em ordem decrescente de nota até que seja preenchido o número total de vagas disponível por nível.

As instituições de ensino devem enviar os cartões-respostas dos estudantes classificados para a segunda fase por meio do aplicativo da 17ª Obmep ou pelos correios, até o dia 20 de junho.

Os resultados da classificação para a segunda etapa serão divulgados em 2 de agosto, e os premiados, no dia 20 de dezembro.

Premiação

A olimpíada premia separadamente alunos de escolas públicas e privadas. Aos primeiros serão concedidas 6.500 medalhas (500 ouros, 1.500 pratas e 4.500 bronzes) e até 46.200 certificados de menção honrosa. Estudantes de instituições particulares receberão 975 medalhas (75 ouros, 225 pratas e 675 bronzes) e até 5.700 certificados de menção honrosa.

Alunos premiados com medalha de ouro, prata ou bronze são convidados a participar do PIC Jr. (Programa de Iniciação Científica), como incentivo e promoção do desenvolvimento acadêmico.

