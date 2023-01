Mais de 2 mil vagas para ensino fundamental estão disponíveis em Ji-Paraná

Mais de 2 mil novas vagas estão disponíveis para novas matrículas em escolas de educação fundamental em Ji-Paraná (RO). Segundo a Secretaria Municipal de Educação (Semed), 22 Unidades de Ensino atendem à modalidade de ensino no município.

De acordo com a prefeitura, cada Unidade tem uma data específica para que pais ou responsáveis concluam as matrículas dos alunos. Os interessados devem procurar a instituição para não perder o prazo, já que as aulas estão previstas para começarem no dia 13 de fevereiro.

O pai ou responsável da criança deve apresentar, no ato da matrícula, os seguintes documentos:

Cópias da certidão de nascimento;

RG;

CPF;

Comprovante de residência (último mês);

Cartão de Vacina;

Fotos 3×4 do aluno.

Além do cartão SUS, CPF e RG dos pais ou responsáveis, cartão Bolsa Família, caso receba o auxílio, e laudo médico para alergia ou intolerância alimentar da criança.

G1