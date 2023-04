Mais de 20 pessoas são presas e 74 multas são aplicadas durante a Operação Tiradentes em RO

Foram realizadas 21 prisões durante a Operação Tiradentes em Rondônia, sendo oito envolvendo crimes de trânsito. A ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) aconteceu entre os dias 20 e 23 de abril.

A operação teve como objetivo a prevenção à violência no trânsito e promoção da segurança viária nas rodovias federais do estado. As fiscalizações foram intensificadas devido ao aumento do fluxo de veículos no feriado prolongado.

Neste ano, o foco foi a fiscalização de ultrapassagens indevidas e embriaguez ao volante. Em comparação com o ano passado, houve uma redução de 35% no número total de acidentes e uma redução de 25% no número de acidentes graves, além de nenhum óbito ter sido registrado durante período.

Entre as autuações aplicadas aos condutores estão:

Não utilização do cinto de segurança (78 casos);

Alcoolismo (19 casos)

A não utilização de cadeirinhas de transporte infantil (15 casos).

Ainda segundo a PRF, na área criminal foram efetuadas 21 prisões ,sendo 8 dessas por crimes de trânsito. Durante a operação foram fiscalizadas de 5.298 pessoas e 4.456 veículos. Também foram contabilizados um total de 1.179 testes de alcoolemia.

G1

